"Венгрия стоит на стороне мира": Орбан написал поздравительное письмо Путину

Орбан также пожелал Путину наращивать сотрудничество между странами в областях, не ограниченных международным правом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравление главе Кремля Владимиру Путину в честь его "переизбрания" на пост президента РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь премьера Берталан Хаваси, сообщает Index.hu.

Отмечают, что после оглашения официальных "результатов выборов" в РФ Орбан решил отправить письмо, в котором поздравил Путина с "переизбранием" на пост президента России.

В письме он выразил радость, что сотрудничество Венгрии и России основывается на взаимном уважении, что позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней, очень сложной геополитической ситуации.

"Венгрия стоит на стороне мира и страна убеждена, что поддержание диалога является основополагающим условием для скорейшего установления мира", — написал Орбана.

Тем временем Венгрия разослала странам ЕС письмо с жалобами на Украину по вопросу защиты венгерского нацменьшинства. Письмо с требованиями вернуть права венгерского меньшинства на тот уровень, который до 2015 года получили европейские страны. В частности, речь идет о свободном использовании венгерского языка в Украине, а также права на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

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