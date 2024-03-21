Макс Чмерковский рассекретил пол третьего ребенка

Украинский хореограф Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пета Маргатройд, наконец-то рассекретили пол третьего ребенка.

Супруги устроили гендер-пати, видео из которого поделилось в своем Instagram. На праздник будущего малыша влюбленные пригласили только самых близких – родителей. Они все выбрали family look – черный наряд.

Семья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Влюбленные сначала запустили цветную дымовую шашку, которая показала, что у них родится мальчик. Впоследствии Макс и Пета разрезали тортик, который внутри был синего цвета. У супругов родится третий сын.

Макс Чмерковский устроил гендер-пати и рассекретил пол будущего ребенка

Жена Чмерковского поделилась, что ей даже не верится, что они станут родителями троих мальчиков. Более того, по словам танцовщицы, она в третий раз родит всего через несколько недель после того, как их среднему сыну Рио исполнит год.

"Это мальчик! Не могу поверить, что у нас будут три парня. Мы с Максом невероятно счастливы, что у нас родится еще один друг для Шая и Рио... Мы хотим, чтобы они были лучшими друзьями. Когда думаем о семейных ужинах, то уже смеемся! Это несмотря на то, что когда Рио исполнится год, я рожу через пару недель", — поделилась счастливая Пета.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Отметим, что Макс Чмерковский и Пета Маргатройд впервые стали родителями в январе 2017 года. У супругов родился сын Шай, а уже в июне 2023-го на свет появился второй ребенок пары – мальчик Рио.

Напомним, вскоре певица Джамала станет многодетной мамочкой. Недавно исполнительница рассекретила пол третьего ребенка.

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