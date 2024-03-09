В третий раз беременная Джамала рассекретила пол будущего ребенка

Украинская певица Джамала сегодня, 9 марта, получила награду Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Артистку наградили за ее фольклорный альбом Qirim, вышедший в октябре 2023 года. За наградой на сцену Джамала вышла в красивом кремовом платье с накидкой, а образ дополнила массивными серьгами.

Получая награду, исполнительница процитировала строки из стихотворения Тараса Григорьевича Шевченко "І Архімед, і Галілей".

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі", — сказала со сцены певица.

Джамала / Фото: tabloid.pravda.com.ua

Как пишет издание "Таблоїд", таким образом третий раз беременная звезда объявила пол своего будущего ребенка. Итак, у Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова родится третий сын.

Отметим, что супруги также воспитывают Эмира, которому в этом месяце исполнится 6 лет, и Селима, которому в этом году будет 4 года.

Напомним, не так давно Джамала растрогала архивными кадрами с детства с бабушкой в Крыму и ошеломила, как выглядела до популярности.

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