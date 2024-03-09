Максим Галкин показал свою "девчонку" Аллу Пугачеву в джинсовых мини-шортах

Российский шоумен Максим Галкин поделился редким фото своей жены, певицы Аллы Пугачевой.

В Международный женский день юморист разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой изображена 74-летняя Алла Борисовна вместе с дочерью Елизаветой. Пугачева позирует в джинсовых шортах, черной кофте, джинсовой жилетке и солнцезащитных очках. Звезда улыбается и обнимает дочь.

Под фотографией Галкин отметил, что они с сыном Гарри поздравляют всех женщин с Международным женским днем.

"Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают", — подписал фотографию Максим Галкин.

Алла Пугачева с дочерью / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь, подписчики страницы юмориста присоединились к поздравлениям:

Вы и Алла – пример здоровых, сознательных и умных людей. С детства обожаю вашу пару, еще когда вы играли в мюзикле "За двумя зайцами". Благодарю вас!

Спасибо, Максим. С праздником ваших девочек! Пусть Алла и Лиза будут счастливы и здоровы

Спасибо Максим! Наши поздравления вашим замечательным девочкам: Алле и Лизе! Обнимаем и любим вашу семью!

Напомним, на днях Алла Пугачева довела россиян до истерики. Артистка поделилась видео, как за границей развлекалась на вечеринке под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки".

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