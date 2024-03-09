Втретє вагітна Джамала розсекретила стать майбутньої дитини

Зробила це артистка, процитувавши вірш Тараса Шевченка.
Українська співачка Джамала сьогодні, 9 березня, отримала відзнаку Національної премії імені Тараса Шевченка.
Артистку нагородили за її фольклорний альбом Qirim, який вийшов у жовтні 2023 року. За нагородою на сцену Джамала вийшла у гарній кремовій сукні з накидкою, а образ доповнила масивними сережками.
Отримуючи відзнаку, виконавиця процитувала рядки з віршу Тараса Григоровича Шевченка “І Архімед, і Галілей”.
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі", - сказала зі сцени співачка.
Як пише видання "Таблоїд" таким чином втретє вагітна зірка оголосила стать своєї майбутньої дитини. Тож, у Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова народиться третій син.
Зазначимо, що подружжя також виховує Еміра, якому цього місяця виповниться 6 років, і Селіма, якому цьогоріч буде 4 роки.
Нагадаємо, не так давно Джамала зворушила архівними кадрами з дитинства з бабусею у Криму і приголомшила, який вигляд мала до популярності.
Читайте також: