Втретє вагітна Джамала розсекретила стать майбутньої дитини

Українська співачка Джамала сьогодні, 9 березня, отримала відзнаку Національної премії імені Тараса Шевченка.

Артистку нагородили за її фольклорний альбом Qirim, який вийшов у жовтні 2023 року. За нагородою на сцену Джамала вийшла у гарній кремовій сукні з накидкою, а образ доповнила масивними сережками.

Отримуючи відзнаку, виконавиця процитувала рядки з віршу Тараса Григоровича Шевченка “І Архімед, і Галілей”.

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі", - сказала зі сцени співачка.

Джамала / Фото: tabloid.pravda.com.ua

Як пише видання "Таблоїд" таким чином втретє вагітна зірка оголосила стать своєї майбутньої дитини. Тож, у Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова народиться третій син.

Зазначимо, що подружжя також виховує Еміра, якому цього місяця виповниться 6 років, і Селіма, якому цьогоріч буде 4 роки.

Нагадаємо, не так давно Джамала зворушила архівними кадрами з дитинства з бабусею у Криму і приголомшила, який вигляд мала до популярності.

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