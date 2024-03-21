Макс Чмерковський розсекретив стать третьої дитини

Український хореограф Макс Чмерковський та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, нарешті розсекретили стать третьої дитини.

Подружжя влаштувало гендер-паті, відео з якого поділилося у своєму Instagram. На свято майбутнього маля закохані запросили лише найближчих – батьків. Вони всі обрали family look – чорне вбрання.

Родина Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Закохані спочатку запустили кольорову димову шашку, яка показала, що в них народиться хлопчик. Згодом Макс і Пета розрізали тортик, який всередині був синього кольору. Отже, у подружжя народиться третій син.

Макс Чмерковський влаштував гендер-паті і розсекретив стать майбутньої дитини

Дружина Чмерковського поділилася, що їй навіть не віриться, що вони стануться батьками трьох хлопчиків. Ба більше, за словами танцівниці, вона втретє народить усього через декілька тижнів після того, як їхньому середньому синові Ріо виповнить рік.

"Це хлопчик! Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці. Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо... Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже сміємося! Це попри те, що коли Ріо виповниться рік, я народжу через пару тижнів", - поділилася щаслива Пета.

Макс Чмерковський із дружиною та синами / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Зазначимо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд вперше стали батьками у січні 2017 року. У подружжя народився син Шай, а вже у черні 2023-го на світ з'явилася друга дитина пари – хлопчик Ріо.

Нагадаємо, незабаром співачка Джамала стане багатодітною матусею. Нещодавно виконавиця розсекретила стать третьої дитини.

Читайте також: