Окупанти просуваються поблизу Бахмута: деталі від ISW

На різних напрямках від Бахмута тривали позиційні бої.

Російські окупаційні війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута Донецької області.

Про це йдеться у свідому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що армія РФ незначно просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв протягом 26 березня. Зафіксовані геолокаційні дані за 24 березня підтверджують, що російські війська рухаються на північний схід від Каналу, що на східному передмісті Часового Яру.

На різних напрямках від Бахмута тривали позиційні бої. Аналітики повідомляють зіткнення на північний захід від Бахмута - у районі Богданівки; на захід та південний захід - біля Іванівського та Кліщіївки; на південь від міста - поблизу Нью-Йорка.

В ISW повідомляють, що поблизу Бахмута діють підрозділи російської 98-ї дивізії ВДВ.

Карта боїв ISW.

Як повідомлялося, аналітики ISW оцінили загрозу наступ РФ на Харків. Американські фахівці вважають таку операцію надзвичайно амбітним проєктом РФ. Зокрема, для цього росіянам потрібні тривалі пересування відкритою місцевістю, яких вони не проводили з початку повномасштабного вторгнення.

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