Курс валют на 26 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 26 марта установил официальный курс доллара на уровне 39,22 грн. Он подскочил на 32 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подорожал сразу на 36 копеек и стоит 42,48 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,86 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,5 грн. Покупают за 39 грн.

За евро в обменниках предлагается по 42,65 грн. Продают по 43,85 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,90 – 39,50 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 39,70 грн

"УкрСиббанк" — 38,80 — 39,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,05 – 39,65 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,05 – 43,05 грн

"ПУМБ" – 42,50 – 43,10 грн

"УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн

"Укрэксимбанк" – 42,25 – 43,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 – 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает дорожать доллар. Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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