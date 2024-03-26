Курс валют на 26 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар рванул вверх.
Национальный банк Украины на 26 марта установил официальный курс доллара на уровне 39,22 грн. Он подскочил на 32 копейки.
Об этом сообщает НБУ.
Евро подорожал сразу на 36 копеек и стоит 42,48 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,86 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 39,5 грн. Покупают за 39 грн.
- За евро в обменниках предлагается по 42,65 грн. Продают по 43,85 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 38,90 – 39,50 грн
"ПУМБ" – 38,20 – 39,70 грн
"УкрСиббанк" — 38,80 — 39,40 грн
"Укрэксимбанк" – 39,05 – 39,65 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 42,05 – 43,05 грн
"ПУМБ" – 42,50 – 43,10 грн
"УкрСиббанк" — 42,00 — 42,90 грн
"Укрэксимбанк" – 42,25 – 43,25 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,74 – 9,98 грн
"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн
Ранее сообщалось, что в Украине продолжает дорожать доллар. Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
Читайте также: