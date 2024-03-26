Рецепт томатного соуса к мясу

Это универсальный соус, который подойдет к любому мясу или рыбе. В его состав входит томатная паста, лук, чеснок, паприка, укроп, базилик, сахар и соль. Для этого подготовьте все ингредиенты и пробейте их в блендере.
Ингредиенты
- томатная паста
- 3 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 5 зубчиков
- черный перец молотый
- 1 ч. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- укроп
- пучок
- базилик
- пучок
- растительное масло
- 3 ст. л.
- вода кипяченая холодная
- 100 мл
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- Чеснок и лук очистите, нарежьте произвольно.
- В блендер выложите томатную пасту, лук, чеснок, зелень укропа и базилика, перец, паприку, сахар, соль, растительное масло и воду. Все пробейте блендером в течение 30-40 секунд.
- Выложите готовый томатный соус в специальный соусник и подайте к столу.
Советы:
- Приправы используйте по своему вкусу.
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