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Рецепт томатного соуса к мясу

Время готовки
25 минут
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт томатного соуса к мясу

Томатный соус к мясу / Фото: Credits

Это универсальный соус, который подойдет к любому мясу или рыбе. В его состав входит томатная паста, лук, чеснок, паприка, укроп, базилик, сахар и соль. Для этого подготовьте все ингредиенты и пробейте их в блендере.

Ингредиенты

томатная паста
3 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
5 зубчиков
черный перец молотый
1 ч. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
укроп
пучок
базилик
пучок
растительное масло
3 ст. л.
вода кипяченая холодная
100 мл
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л.
  1. Чеснок и лук очистите, нарежьте произвольно.
  2. В блендер выложите томатную пасту, лук, чеснок, зелень укропа и базилика, перец, паприку, сахар, соль, растительное масло и воду. Все пробейте блендером в течение 30-40 секунд.
  3. Выложите готовый томатный соус в специальный соусник и подайте к столу.

Советы:

  • Приправы используйте по своему вкусу.

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