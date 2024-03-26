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Рецепт томатного соусу до м'яса

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
60 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт томатного соусу до м'яса

Томатний соус до м'яса / Фото: Credits

Це універсальний соус, який підійде до будь-якого м'яса чи риби. До його складу входять томатна паста, цибуля, часник, паприка, кріп, базилік, цукор та сіль. Для цього підготуйте всі інгредієнти та перебийте їх у блендері.

Інгредієнти

томатна паста
3 ст. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
5 зубчиків
чорний перець мелений
1 ч. л.
паприка солодка
1 ч. л.
кріп
пучок
базилік
пучок
олія
3 ст. л.
вода кип'ячена холодна
100 мл
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
  1. Часник та цибулю очистіть, наріжте довільно.
  2. У блендер викладіть томатну пасту, цибулю, часник, зелень кропу та базиліку, перець, паприку, цукор, сіль, олію та воду. Усе перебийте блендером протягом 30-40 секунд.
  3. Викладіть готовий томатний соус у спеціальний соусник та подайте до столу.

Поради:

  • Приправи використовуйте на свій смак.

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