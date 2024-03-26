Рецепт томатного соусу до м'яса

Це універсальний соус, який підійде до будь-якого м'яса чи риби. До його складу входять томатна паста, цибуля, часник, паприка, кріп, базилік, цукор та сіль. Для цього підготуйте всі інгредієнти та перебийте їх у блендері.
Інгредієнти
- томатна паста
- 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- чорний перець мелений
- 1 ч. л.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- кріп
- пучок
- базилік
- пучок
- олія
- 3 ст. л.
- вода кип'ячена холодна
- 100 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- Часник та цибулю очистіть, наріжте довільно.
- У блендер викладіть томатну пасту, цибулю, часник, зелень кропу та базиліку, перець, паприку, цукор, сіль, олію та воду. Усе перебийте блендером протягом 30-40 секунд.
- Викладіть готовий томатний соус у спеціальний соусник та подайте до столу.
Поради:
- Приправи використовуйте на свій смак.
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