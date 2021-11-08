Домашний майонез: классический рецепт

Мы используем майонез для заправки салатов, приготовления всевозможных дипов, добавляем в тесто для наливных пирогов и потому всякий раз бежим в магазин за очередной порцией. А не лучше ли приготовить его самостоятельно?

О преимуществах домашнего майонеза хорошо известно. В его пользу говорит прежде всего гарантированная натуральность продуктов и полное отсутствие искусственных добавок, а именно: химических красителей, эмульгаторов и консервантов.

Ингредиенты:

150-180 мл растительного масла

1 яйцо

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка горчицы

0,5 чайной ложки сахара

0,25 чайной ложки соли

Приготовление

Сахар соединить с солью, влить лимонный сок и перемешать.

В стакан для блендера влить растительное масло, добавить подготовленную смесь, горчицу и вбить яйцо, стараясь не повредить желток.

Блендер погрузить в стакан до упора таким образом, чтобы он полностью покрыл желток, и начать взбивать майонез, первые 10-15 секунд не отрывая блендер от дна стакана.

Когда соус начнет густеть, не прекращая взбивание, блендер следует пару раз медленно приподнять и опустить, не поднимая его над поверхностью.

На заметку

Рецепт рассчитан на приготовление майонеза погружным блендером, поэтому пользуйтесь специальным стаканом, идущим с ним в комплекте, или небольшим сосудом, площадь дна которого лишь чуть больше величины насадки.

Важный момент, о котором не следует забывать, – все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте необходимые продукты из холодильника заранее.

Если на кухне не оказалось свежего лимона, замените лимонный сок раствором лимонной кислоты либо яблочным или винным уксусом.

Масло можно использовать как оливковое, так и подсолнечное, но в обоих случаях рафинированное. Можно же взять их смесь в пропорции 1:1, 1:2 или 1:3. Чтобы майонез не горчил, не используйте оливковое масло Extra virgin.

При соблюдении технологии и пропорций получается густой соус. Если майонез получился слишком густым, разведите его парой ложек воды или молока.

Для придания майонезу особого вкуса его можно приправить раздавленным зубком чеснока, тертым имбирем или хреном, рубленой зеленью, васаби, аджикой, французской горчицей, соевым соусом или любыми сухими приправами.

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