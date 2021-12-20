Зимнее солнцестояние 21 декабря: гороскоп для всех знаков зодиака

Солнцестояние, возможно, было особым моментом годового цикла, даже во времена неолита.

Зимнее солнцестояние — происходящее астрономическое явление, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца достигает наибольшего значения. В разных культурах это событие толковалось по-разному, но у большинства народов его воспринимали как возрождение, в это время устраивали праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Астрологи и эзотерики считают эту дату своеобразным порталом в будущее, когда стоит загадывать желания и верить в чудеса, ведь зимнее солнцестояние – языческий предок современного Рождества.

Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зимнего солнцестояния 21 декабря 2021 для всех знаков зодиака ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Любите человека, которым вы становитесь. Любая ваша ошибка чему-то вас будет учить. Куда бы вы ни посмотрели, следует находить радость.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Ваша работа не быть идеальной, чтобы быть успешной. Изо дня в день вы растете и развиваетесь. Сейчас вы пытаетесь быть лучшим человеком, чем раньше.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Прогресс состоит из небольших шагов. Поэтому будьте уверены в себе, у вас все получится.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Творческая энергия течет через вас. С каждым днем вы становитесь все креативнее и креативнее.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Будьте изобретательны и уверенны в себе. Проявляйте творческий подход во всех областях вашей жизни.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Пусть ваше отражение вдохновляет вас каждый день. Призовет в вашу жизнь энергию и ясность, чтобы они помогали вам двигаться дальше.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Не забывайте о силе коммуникации, ведь она помогает вам выражать и воплотить творческие идеи в жизнь. Укрепляйте уверенность в своих силах.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Пусть вся отрицательная энергия вокруг вас превратится в положительную. Поблагодарите вселенную за изменения вокруг вас.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Сегодня будьте благодарны за еду у вас на столе и крышу над головой, за комфорт, в котором вы живете и поддерживающая вас семью. Проведите этот день с благодарностью.

ТСН.ua

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Откройте в себе силу, скрытую глубоко внутри. Сегодня хороший день для медитации и созерцания. Не забывайте благодарить себя за маленькие свершения.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Черпайте свои силы в природе. Совершите сегодня маленькую прогулку для поддержания жизненного баланса. Прислушайтесь к интуиции и ее подсказкам.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Полнота свой дом положительной энергией. Позаботьтесь об жилище, в котором вы живете. Сделайте свою кухню сердцем дома и местом духовных практик.

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