Зимнее солнцестояние 21 декабря: гороскоп для всех знаков зодиака

Солнцестояние, возможно, было особым моментом годового цикла, даже во времена неолита.
Зимнее солнцестояние — происходящее астрономическое явление, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца достигает наибольшего значения. В разных культурах это событие толковалось по-разному, но у большинства народов его воспринимали как возрождение, в это время устраивали праздники, встречи, ритуалы и другие торжества. Астрологи и эзотерики считают эту дату своеобразным порталом в будущее, когда стоит загадывать желания и верить в чудеса, ведь зимнее солнцестояние – языческий предок современного Рождества.
Поэтому читайте подробный и точный гороскоп для зимнего солнцестояния 21 декабря 2021 для всех знаков зодиака ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Любите человека, которым вы становитесь. Любая ваша ошибка чему-то вас будет учить. Куда бы вы ни посмотрели, следует находить радость.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Ваша работа не быть идеальной, чтобы быть успешной. Изо дня в день вы растете и развиваетесь. Сейчас вы пытаетесь быть лучшим человеком, чем раньше.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Прогресс состоит из небольших шагов. Поэтому будьте уверены в себе, у вас все получится.
РАК (22 июня-22 июля)
Творческая энергия течет через вас. С каждым днем вы становитесь все креативнее и креативнее.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Будьте изобретательны и уверенны в себе. Проявляйте творческий подход во всех областях вашей жизни.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Пусть ваше отражение вдохновляет вас каждый день. Призовет в вашу жизнь энергию и ясность, чтобы они помогали вам двигаться дальше.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Не забывайте о силе коммуникации, ведь она помогает вам выражать и воплотить творческие идеи в жизнь. Укрепляйте уверенность в своих силах.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Пусть вся отрицательная энергия вокруг вас превратится в положительную. Поблагодарите вселенную за изменения вокруг вас.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Сегодня будьте благодарны за еду у вас на столе и крышу над головой, за комфорт, в котором вы живете и поддерживающая вас семью. Проведите этот день с благодарностью.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Откройте в себе силу, скрытую глубоко внутри. Сегодня хороший день для медитации и созерцания. Не забывайте благодарить себя за маленькие свершения.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Черпайте свои силы в природе. Совершите сегодня маленькую прогулку для поддержания жизненного баланса. Прислушайтесь к интуиции и ее подсказкам.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Полнота свой дом положительной энергией. Позаботьтесь об жилище, в котором вы живете. Сделайте свою кухню сердцем дома и местом духовных практик.
Читайте также:
- Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни
- Лунный календарь на декабрь 2021: когда полнолуние и новолуние
- Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать
- Таропрогноз на декабрь 2021: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на декабрь 2021: что руны нам прочат
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено