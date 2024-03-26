В РФ підозрюють у стрілянині в "Крокусі" чотирьох громадян Таджикистану

Слідчі з РФ підозрюють у нападі на концертний зал “Крокус Сіті Голл” чотирьох громадян Таджикистану. Їх допитують силовики.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела у таджицьких органах безпеки.

Як стало відомо, таджицькі силовики провезли сім’ї підозрюваних із міст Вахдат і Гіссар, а також району Рудакі до столиці Душанбе. А процес розслідування контролює особисто президент Емомалі Рахмон.

Коментуючи теракт, президент країни сказав, що напад є “ганебною і жахливою подією”. Він також закликав громадян захистити своїх дітей від шкідливих впливів.

Нагадаємо, видання US. News описало хронологію подій до та після теракту у "Крокус Сіті Хол".

Читайте також: