ЗСУ філігранно дронами знищили російський "Солнцепек" (відео)

Українські військові групою дронів-камікадзе філігранно знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив Юрій Бутусов.

Як зазначається, на Кремінському напрямку щонайменше трьома дронами-камікадзе 63-ї окремої механізованої бригади українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек".

“За даними Oryx, це вже 23-та підтверджена втрата ВВС, яку російські пропагандисти називають “найстрашнішою зброєю у світі”, – наголосив Бутусов.

ЗСУ філігранно дронами знищили російський “Сонцепек”

Нагадаємо, що Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі.

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