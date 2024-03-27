Вантажне судно обвалило великий міст у США: чому це сталося і скільки людей загинуло

Контейнеровоз "Далі", який напередодні протаранив опору мосту поблизу міста Балтимор у Сполучених Штатах, найпевніше, втратив кермування. Унаслідок зіткнення величезний міст, секція за секцією склався та пішов під воду. Двох ремонтників, які в цей час лагодили там дорожнє покриття, дивом вдалося витягнути живими. Тіла ще шістьох шукають. Через глибину та температуру води шансів на їхній порятунок немає. А от скільки машин встигло виїхати на міст, перш ніж правоохоронці зреагували на сигнал SOS і перекрили його, ще зʼясовують.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Що відомо про людей, які могли бути на мосту

"Мені потрібна одна людина з південного боку, одна з північного, зупинити рух на мості. Туди наближається корабель, що втратив кермування. Допоки ми не візьмемо його під контроль, маємо зупинити весь рух", – такі слова прозвучали в радіоефірі на частотах правоохоронців рівно за 90 секунд до зіткнення контейнеровоза "Далі" з опорою мосту Френсіса Скотта.

8 ремонтників у цей час латали дірки на дорожньому покритті і бачили, що корабель рухається просто на них. Але спочатку не запідозрили нічого лихого, бо навігація в Балтиморській затоці дуже активна. За хвилину всі вони вже були під водою. Двох чоловіків рятувальники згодом дістали живими: один відмовився від допомоги і сам поїхав додому. Інший переночував у шпиталі і виписався наступного дня. Їхній порятунок з огляду на обставини катастрофи називають дивом. Але на нові дива не сподіваються.

Момент обвалу мосту у США

Скільки автівок встигли виїхати на міст, перш ніж рух перекрили, наразі невідомо. Навіть о пів на другу ночі – час, коли сталася катастрофа – трафік тут доволі активний. Сонар лише виявив, що на дні є машини. Підняти їх буде непросто – глибина річки Патапско в цьому місці сягає 15 метрів, вітряно, а металеві конструкції мосту заважають роботі водолазів.

"Чи існує ймовірність того, що там були інші транспортні засоби, окрім тих, що брали участь у ремонті? Гадаю, ми всі маємо зрозуміти, що так, є висока вірогідність", – каже Роланд Батлер з поліції штату Меріленд.

Чому сталася аварія з мостом

Сингапурська компанія, під чиїм прапором ішов контейнеровоз, запевняє – екіпаж подав сигнал про небезпеку і навіть скинув якір, щоб уповільнитися, але зіткнення було неминучим. Спеціальна комісія зʼясовуватиме ці обставини, а також інженерну міцність самого мосту. Втім, губернатор штату Меріленд уже запевнив – переправа була цілком справною.

А міністр транспорту США зазначив – не існує мосту, що витримав би прямий удар корабля таких розмірів. У тому, що це не теракт, а трагічна випадковість, американців особисто запевнив президент Джо Байден. І пообіцяв відбудувати міст якнайшвидше і коштом федерального уряду.

Міст Френсіса Скотта, збудований у 70-х роках минулого століття, був не лише звичною частиною краєвиду, без якого більшість мешканців на уявляють цього місця, але й важливою транспортною артерією. Його падіння зупинило роботу одного з найбільших у країні портів, принаймні доки металеві конструкції не дістануть з води.

Місце падіння мосту

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Нагадаємо, автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтиморі. Перед цим, як повідомляють американські ЗМІ, у нього врізалося вантажне судно. У США вважають, що у людей немає шансів вижити.

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