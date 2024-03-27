ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Украинские военные группой дронов-камикадзе филигранно уничтожили русскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал Юрий Бутусов.

Как отмечается, на Кременском направлении как минимум тремя дронами-камикадзе 63-й отдельной механизированной бригады украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"По данным Oryx, это уже 23-я подтвержденная потеря ТОС, которую российские пропагандисты называют "самым страшным оружием в мире", — подчеркнул Бутусов.

ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек"

Напомним, что Украина за период полномасштабной войны потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море.

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