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ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Российский "Солнцепек"/фото иллюстративный / Фото: Associated Press

Российские пропагандисты называют установку "самым страшным оружием в мире".

Украинские военные группой дронов-камикадзе филигранно уничтожили русскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал Юрий Бутусов.

Как отмечается, на Кременском направлении как минимум тремя дронами-камикадзе 63-й отдельной механизированной бригады украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

"По данным Oryx, это уже 23-я подтвержденная потеря ТОС, которую российские пропагандисты называют "самым страшным оружием в мире", — подчеркнул Бутусов.

ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек"

ВСУ филигранно дронами уничтожили российский "Солнцепек"

Напомним, что Украина за период полномасштабной войны потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море.

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