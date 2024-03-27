"Вперше бачимо таке нівелювання людського життя": боєць 3-ї ОШБр про втрати РФ під Авдіївкою

Під Авдіївкою окупаційні війська Росії зазнають колосальних втрат у живій силі та техніці.

Про це "Громадському радіо" розповів Анатолій Нікітін "Бетон", молодший сержант батальйону БпАК, 3-ї ОШБр.

"Всі підрозділи нашої бригади працювали на спільний результат, який ми бачимо. Стосовно останнього тижня, то так — був продуктивний тиждень. Супротивник не зупиняється, попри свої втрати. Ми вперше (за час війни - ред.) бачимо таке нівелювання людського життя та ресурсів задля досягнення своєї мети", - зазначив військовий.

Протягом минулого тижня підрозділи Третьої штурмової бригади під Авдіївкою ліквідували 146 та поранили 287 окупантів. Бійцям також вдалось знищити ворожі БПЛА SuperCam, Ланцет та САУ "Нона-С", а також уразити два танки Т-80 та російської БМП-3.

Анатолій Нікітін додав, що вдалі дії під Авдіївкою є спільним успіхом всієї системи.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок 27 березня 2024 року ЗСУ знищили близько 439 190 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 1030 військових.

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