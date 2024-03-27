"Сьогодні не ігноруємо тривогу!": в уряді зробили заклик до українців

Очевидно, ця заява – попередження про майбутню російську атаку по Україні.

В уряді України закликали 27 березня не ігнорувати повітряні тривоги.

Про це в Мережі написав заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу! Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", – йдеться в заяві Ткаченка.

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Він додав, що поскаржитись на зачинені укриття можна у телеграм-боті @open_shelter_bot.

Нагадаємо, раніше речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни накопичили в окупованому Криму декілька десятків ракет "Циркон", і можуть продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, й на Київ.

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