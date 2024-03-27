Удар ракетами по ДніпроГЕС: п’ятий день на станції розбирають завали

Нині у російських сил об’єкти енергетики є головною ціллю для атак.

На Дніпровській гідроелектростанції, яку армія РФ атакувала ракетами 22 березня, продовжують розбирати завали, а також оцінюють стан обладнання і завданих пошкоджень.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявила заступниця міністра міністра енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, фахівці ремонтують обладнання, яке підлягає ремонт та яке можна швидко зремонтувати. Втім, є й таке, що необхідно замінювати на нове.



"Обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, - то шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його. Однак ми повинні розуміти, що у ворога зараз енергетика - це ціль №1. Тому ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій", - наголосила заступниця очільника Міненерго.

Гринчук каже, що наразі енергетики зараз роблять усе можливе, аби і захистити енергетичні об’єкти, і відновити пошкоджені.

"Потрібне посилення протиповітряної оборони, оскільки кращого захисту як протиповітряна оборона, зокрема і для енергетичних об’єктів, немає. Але в комплексі: протиповітряна оборона, фізичний захист, який ми будували і будуємо для наших об’єктів, – все це разом, сподіваємося, дасть нам змогу захистити наші об’єкти", - заявила представниця Міненерго.

Російські війська вранці 22 березня атакували ДніпроГЕС, кілька разів вдаривши по гідроспорудах та греблі. На місці влучань сталася масштабна пожежа та пошкодження. Наразі фахівці не беруться казати, коли можна запустити станцію.

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