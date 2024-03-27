Удар ракетами по ДнепроГЭС: пятый день на станции разбирают завалы

В настоящее время у российских сил объекты энергетики являются главной целью атак.

На Днепровской гидроэлектростанции, которую армия РФ атаковала ракетами 22 марта, продолжают разбирать завалы, а также оценивают состояние оборудования и нанесенных повреждений.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявила заместитель министра министра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, специалисты ремонтируют оборудование, которое подлежит ремонту и которое можно быстро сремонтировать. Впрочем, есть и такое, что необходимо заменять новым.



"Оборудование, которое получило значительные повреждения, — то ищем замену ему и будем стараться как можно быстрее поремонтировать его. Однако мы должны понимать, что у врага сейчас энергетика — это цель №1. Поэтому мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий", — отметила замглавы Минэнерго.

Гринчук говорит, что энергетики сейчас делают все возможное, чтобы и защитить энергетические объекты, и восстановить поврежденные.

"Нужно усиление противовоздушной обороны, поскольку лучшей защиты как противовоздушная оборона, в том числе и для энергетических объектов, нет. Но в комплексе: противовоздушная оборона, физическая защита, которую мы строили и строим для наших объектов, – все это вместе, надеемся, позволит нам защитить наши объекты", — заявила представитель Минэнерго.

Российские войска утром 22 марта атаковали ДнепроГЭС, несколько раз ударив по гидросооружениям и плотине. На месте попаданий произошел масштабный пожар и повреждение. Пока специалисты не берутся говорить, когда можно запустить станцию.

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