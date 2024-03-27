В Латвии на торги выставляют "Дом Москвы" – средства передадут Украине

Латвия планирует продать на аукционе земельный участок в Риге, на котором расположен "Дом Москвы" – он ранее принадлежал правительству столицы России и был национализирован по решению Сейма. Вырученные из продажи средства будут направлены в поддержку Украины.

Об этом пишет LSM со ссылкой на решение правительства.

Как пишет издание, "Дом Москвы" и земельный участок передадут Минфину Латвии, а тот позволит компании Valsts nekustamie īpašumi продать эту недвижимость.

Объект может быть продан только в совокупности: дом и земля. Стоимость участка составляет 517 083 евро, здания – 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе, после вычета административных расходов планируется передать в поддержку Украины – в Сейма подадут специальные поправки в закон.

В то же время отмечается, что объект, вероятно, не удастся продать быстро, так что соглашение может и не состояться в течение 2024 года.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за национализацию "Дома Москвы", ссылаясь на угрозу национальной безопасности от проводимых там политических мероприятий под видом культурных событий.

Напомним, в Литве впервые задержали автомобиль на российских номерах – его могут передать Украине.

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