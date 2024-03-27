У Латвії на торги виставляють "Будинок Москви" – кошти передадуть Україні

Латвія планує продати на аукціоні земельну ділянку в Ризі, на якій розташований "Будинок Москви" – він раніше належав уряду столиці Росії і був націоналізований за рішенням Сейму. Виручені з продажу кошти спрямують на підтримку України.

Про це пише LSM із посиланням на рішення уряду.

Як пише видання, "Будинок Москви" та земельну ділянку передадуть Мінфіну Латвії, а той дозволить компанії Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість.

Об'єкт може бути проданий лише в сукупності: і будинок і земля. Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі – 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні, після вирахування адміністративних видатків, планується передати на підтримку України – до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону.

Водночас наголошується, що об'єкт, ймовірно, не вдасться продати швидко, тож угода може і не відбутися протягом 2024 року.

Раніше Сейм Латвії проголосував за націоналізацію "Будинку Москви", посилаючись на загрозу національній безпеці від політичних заходів, що проводяться там під виглядом культурних подій.

Нагадаємо, у Литві вперше затримали авто на російських номерах – його можуть передати Україні.

Читайте також провідні новини дня: