В Харкові пролунали вибухи: окупанти завдали ударів

В Харкові у середу, 27 березня, сталися вибухи. Російські окупаційні війська завдають ударів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - наголосив очільник ОВА.

Тим часом міський голова Ігор Терехов також підтвердив, що в Харкові гучно. Втім, наголосив, що фахівці перевіряють інформацію про "прильоти" у місті.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив, що, за попередньою інформацією, росіяни вчергове застосували КАБ.

"Цього разу для ударів по Шевченківському району міста. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Харківській області від 14:16 лунає повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб авіацією РФ на Харківщині та Донеччині.

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