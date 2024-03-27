В Харкові пролунали вибухи: окупанти завдали ударів

Ймовірно, загарбники вдарили КАБами.
В Харкові у середу, 27 березня, сталися вибухи. Російські окупаційні війська завдають ударів.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях", - наголосив очільник ОВА.
Тим часом міський голова Ігор Терехов також підтвердив, що в Харкові гучно. Втім, наголосив, що фахівці перевіряють інформацію про "прильоти" у місті.
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив, що, за попередньою інформацією, росіяни вчергове застосували КАБ.
"Цього разу для ударів по Шевченківському району міста. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Харківській області від 14:16 лунає повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про пуски керованих бомб авіацією РФ на Харківщині та Донеччині.