В Харькове раздались взрывы: оккупанты нанесли удары

В Харькове в среду, 27 марта, раздались взрывы. Российские оккупационные войска наносят удары.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", — подчеркнул глава ОВА.

Тем временем городской голова Игорь Терехов также подтвердил, что в Харькове громко. Впрочем, отметил, что специалисты проверяют информацию о "прилетах" в городе.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщил, что, по предварительной информации, россияне в очередной раз применили УАБы.

"В этот раз для ударов по Шевченковскому району города. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харьковской области с 14:16 раздается воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о пусках управляемых бомб авиацией РФ в Харьковской и Донецкой областях.

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