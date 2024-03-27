В Николаеве произошли взрывы: что известно

В среду, 27 марта, в Николаеве произошли взрывы. В Николаевской области в 14:27 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

Городской голова Александр Сенкевич подтвердил раздавшийся в Николаеве взрыв. "Николаевцы, предварительно баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу".

Следует отметить, что в некоторых областях на юге и востоке воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока.

Напомним, замминистра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко обратился к украинцам: "Сегодня не игнорируем тревогу!".

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