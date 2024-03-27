В Воздушных силах ВСУ рассказали, почему РФ применила ракеты "Циркон" для атаки

В научно-исследовательском экспертном центре выясняют, действительно ли во время последних атак РФ применила "Циркон".

Применение гиперзвуковых ракет "Циркон" для ударов по Украине может свидетельствовать о том, что Россия, вероятно, испытывает дефицит других типов ракет — иначе их бы не запускали.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он отмечает, что в научно-исследовательском экспертном центре выясняют, действительно ли во время последних атак российская армия применила "Циркон".



"Вообще этот тип ракет является противокорабельным. Он применяется только в отдельных случаях. Используют различные пусковые установки типа "Бастион", "Бал". Однако мы можем сказать о том, если бы у них, например, было достаточно других типов ракет — крылатых ракет "Калибр", "Искандеров" — они бы применяли их... Это достаточно сложная ракета ("Циркон" — ред.) достаточно дорогая, достаточно мощная", — говорит Евлаш.

Кроме того, таким образом, страна-агрессор может проверять украинскую систему ПВО.

"Где, что и как защищено, что и как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак", — рассказал представитель ВС.

Напомним, 25 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Оккупанты запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма — хотели попасть по центру столицы.

Военный эксперт Александр Коваленко назвал тип ракет, которыми Россия ударила по Киеву — это гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

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