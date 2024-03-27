"Летит не туда, куда надо": эксперт о ракете "Циркон", которой РФ ударила по Киеву

Определенная боевая задача ракеты "Циркон", которой РФ атаковала Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняет. В частности, эта воздушная цель "летит не туда, куда следует".

Об этом руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий рассказал в комментарии "Общественному".

"Боевая задача указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", — подчеркнул специалист.

По словам Кульчицкого, украинское ПВО способно сбивать эти воздушные цели. В частности, на одном из обломков, пораженных 25 марта ракеты видно, что она была сбита системой Patriot, заметил эксперт.

Кульчицкий говорит, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки. Впрочем, какое именно там вещество специалисты еще определяют.

Напомним, с утра 25 марта российские военные атаковали Киев ракетами. Обломки рухнули в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Впоследствии в ВСУ назвали ракеты, которыми враг атаковал Киев , – это противокорабельные ракеты "Циркон". Этих ракет у врага достаточно много.

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