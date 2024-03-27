У Миколаєві сталися вибухи: що відомо

У середу, 27 березня, у Миколаєві сталися вибухи. В Миколаївській області о 14:27 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив вибух, що пролунав у Миколаєві. "Миколаївці, попередньо балістика. З'ясовуємо наслідки. Інформацію надамо! Реагуємо на тривогу".

Слід зауважити, що в деяких областях на півдні та сході повітряну тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко звернувся до українців: "Сьогодні не ігноруємо тривогу!".

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