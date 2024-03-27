Как долго можно хранить борщ в холодильнике: об этом мало кто знает

Как правильно хранить блюдо, чтобы оно оставалось вкусным и съедобным как можно дольше.

Не так просто съесть кастрюлю вкуснейшего украинского борща за раз — это непосильная задача даже для большой семьи. Поэтому блюдо отправляется на хранение в холодильник. Однако борщ нельзя долго хранить, и на это влияет несколько факторов, о которых мало кто знает. Рассказываем, сколько времени можно держать борщ в холодильнике и что влияет на срок его хранения.

Как долго можно хранить борщ

В настоящее время существуют разные рекомендации по хранению борща. Кто-то говорит, что блюдо нельзя хранить больше 24 часов, другие убеждают, что борщ хранится в холодильнике до 72 часов. А вот относительно температуры хранения мнения одинаковы: она должна быть не выше 5 градусов.

Если во время хранения борщ изменил свой цвет или имеет характерный кисловатый запах, значит, он испортился. В процессе нагревания испорченный борщ может усиливать свой кислый запах, на поверхности будет появляться пена или пузырьки. Такое блюдо лучше выбросить.

Что влияет на срок хранения борща

Составляющие борща. Продукты, которые в своем составе содержат консерванты, продлевают срок хранения блюда, а те, что не содержат таковых, быстро портятся.

Продукты, которые в своем составе содержат консерванты, продлевают срок хранения блюда, а те, что не содержат таковых, быстро портятся. Качество продуктов. Чтобы борщ стоял в холодильнике подольше, нужно выбирать свежие и качественные продукты.

Чтобы борщ стоял в холодильнике подольше, нужно выбирать свежие и качественные продукты. Посуда. Не любая кастрюля предназначена для длительного хранения борща.

Не любая кастрюля предназначена для длительного хранения борща. Условия охлаждения блюда. Сначала нужно полностью охладить борщ — тогда ставить в холодильник, так он будет сохраняться гораздо дольше.

Какие продукты влияют на срок хранения борща

Чтобы блюдо можно было есть после хранения, нужно ориентироваться на сроки годности продуктов, из которых состоит борщ.

Блюдо, приготовленное на мясном бульоне, хранится до трех дней.

Если борщ содержит копченые продукты, то его следует съесть в течение двух суток.

Если в борщ добавляются грибы, то его нужно съесть в течение суток.

Квашеная капуста в блюде во время хранения не будет терять свой вкус — такой борщ можно хранить до трех дней.

Свежая зелень быстро теряет свои вкусовые свойства, поэтому блюдо с добавлением зелени лучше съесть в течение 24 часов.

Соль, уксус и сок лимона – это природные консерванты, потому они продлевают срок хранения борща. Но он не должен превышать трех суток.

Как правильно хранить борщ

Чтобы блюдо сохраняло свой вкус как можно дольше, следует соблюдать несколько простых правил.

Во время приготовления борща старайтесь снять пену, чтобы не размножались микроорганизмы.

Готовый борщ нужно ставить в холодильник только тогда, когда он полностью остынет.

Лучшей для хранения борща будет эмалированная кастрюля — не стоит переливать блюдо в пластиковый контейнер.

Не следует оставлять в кастрюле ложки или другие посторонние предметы.

Температура в холодильнике должна быть не выше 5 градусов.

Разогревать лучше не всю кастрюлю, а нужное количество порций, тогда борщ будет храниться дольше.

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