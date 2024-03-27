Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб авиацией РФ

Тревога раздается в двух областях.

В среду, 27 марта, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в двух регионах Украины.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что по состоянию на 15.18 "красные" только эти две области. В Донецкой области тревога продолжается с 14:23, а в Харьковской – с 14:16.

Как сообщалось, сегодня днем в Николаеве произошли взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, оккупанты ударили по городу баллистикой.

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