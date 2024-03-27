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Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ

Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ

Вибух. / Фото: ДСНС

Тривога лунає у двох областях.

У середу, 27 березня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у двох регіонах України

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що станом на 15:18 "червоні" лише ці дві області. В Донецькій області тривога триває від 14:23, а в Харківській - від 14:16. 

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Миколаєві сталися вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, окупанти вдарили по місту балістикою.

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