Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб авіацією РФ

Тривога лунає у двох областях.

У середу, 27 березня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб у двох регіонах України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що станом на 15:18 "червоні" лише ці дві області. В Донецькій області тривога триває від 14:23, а в Харківській - від 14:16.

Як повідомлялося, сьогодні вдень у Миколаєві сталися вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, окупанти вдарили по місту балістикою.

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