Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Люди просят реагировать на воздушные тревоги.

Российские захватчики снова атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Угроза БПЛА существует для Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Харьковская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. Вторая группа БпЛА заходит в Сумскую область из Курской области. Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении воздушных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что кафиры во время атаки на Никополь убили мужчину.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью ВС РФ атаковали Украину дронами.

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