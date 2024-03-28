Россия атакует Украину ударными БпЛА: карта тревог

Люди просят реагировать на воздушные тревоги.
Российские захватчики снова атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Угроза БПЛА существует для Сумской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
"Харьковская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумщины. Вторая группа БпЛА заходит в Сумскую область из Курской области. Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА", — говорится в сообщении воздушных сил.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры во время атаки на Никополь убили мужчину.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью ВС РФ атаковали Украину дронами.
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