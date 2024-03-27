В ряде областей – воздушная тревога: где опасно

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

По состоянию на 19:30 "красные" такие области:

Черкасская

Кировоградская

Днепропетровская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Позже об опасности объявили также в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее эксперт сказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине.

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