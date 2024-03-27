В ряде областей – воздушная тревога: где опасно

Людей просят позаботиться о собственной безопасности.
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
По состоянию на 19:30 "красные" такие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
Позже об опасности объявили также в Запорожской и Донецкой областях.
Ранее эксперт сказал, сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине.
Читайте также: