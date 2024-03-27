Наличие здравого смысла у Путина уже давно вызывает сомнения.

Президент РФ в очередной раз поразил абсурдное заявление. Путин заявил, что для его государства не существует недружественных стран.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на слова российского лидера.

"Для России нет недружественных стран, есть недружественные элиты многих государств", – заявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Он добавил: Россия не будет отменять достижение мировой культуры, как это делают с русским в европейских странах.

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