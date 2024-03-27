Путін видав чергову хвору маячню: що сказав цього разу

Наявність здорового глузду у Путіна вже давно викликає сумніви.

Президент РФ вчергове вразив абсурдною заявою. Путін заявив, буцімто для його держави не існує недружніх країн.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на слова російського лідера.

"Для Росії немає недружніх країн, є недружні еліти багатьох держав", – заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Він додав: Росія не скасовуватиме досягнення світової культури, як це роблять з російською в європейських країнах.

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