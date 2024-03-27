Британія самостійно не зможе воювати проти РФ понад 2 місяці – британський генерал

Своєю чергою очільник Міноборони Британії зазначив, що уроки війни в Україні показали важливість бойових безпілотників через те, що вони смертоносні, але недорогі.

Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, бо не має достатньо зброї для тривалого протистояння.

Про це сказав заступник начальника штабу оборони Великої Британі, генерал Роб Магован, пише Telegraph.

На запитання, чи Британія зможе "боротися з Путіним більше кількох місяців у повномасштабній війні", Магован відверто визнав, що не зможе, оскільки в країни недостатньо резервів і боєприпасів.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку витрачаємо на боєприпаси зараз, і яка є значною, не відповідає, в усіх сферах, загрозам, з якими ми зіштовхуємося. Нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиповітряною протиракетною обороною", – сказав генерал, виступаючи перед членами комітету з питань оборони Палати громад.

Заява Магована пролунала після того, як міністр оборони Грант Шаппс сказав депутатам, що він просив главу уряду Ріші Сунака та міністра фінансів Джеремі Ханта виділити більше грошей на оборону, проте цього не сталося.

"Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО і існує стаття 5, ми ніколи не будемо в такій ситуації", – запевнив Шаппс, маючи на увазі, що Британія не залишиться віч-на-віч з РФ.

Шаппс також сказав депутатам, що уроки війни в Україні показали важливість бойових безпілотників через те, що вони смертоносні, але недорогі.

"Це (війна в Україні. – Ред.) – ймовірно, перша справжня війна безпілотників, і я не думаю, що ми коли-небудь знову побачимо війну, яка б не включала безпілотників", – сказав очільник британського Міноборони.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що Росія формує нові військові резерви.

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