29-річній дружині Віктора Павліка робитимуть операцію

Нині Катерина Реп'яхова готується до хірургічного втручання.
Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася, що їй робитимуть операцію.
Про це обраниця виконавиця розповіла в Instragram-stories. Катерина поділилася, що нині готується до хірургічного втручання, здає всі необхідні аналізи та проходить відповідні процедури. Зокрема, Віктор Павлік вже відвіз 29-річну дружину на флюорографію. Операцію Катерина Реп'яхова перенесе через два дні.
"Чоловік везе мене на флюорографію. Операція менш ніж за два дні", - поділилася блогерка.
Щоправда, Катерина Реп'яхова не стала розповідати, чому їй знадобилося хірургічне втручання. Раніше на проблеми зі здоров'ям блогерка теж не скаржилася. Хоча ділилася, що її пів року мучить сильний біль у плечі. Тоді Катю оглянув лікар-реабілітолог та призначив спеціальні тренування, які мали б їй допомогти.
Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Джеджула розповів, що його 15-річному синові необхідна операція. Задля цього Даніель приїхав з-за кордону до батька до України.
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