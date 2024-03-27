29-річній дружині Віктора Павліка робитимуть операцію

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – поділилася, що їй робитимуть операцію.

Про це обраниця виконавиця розповіла в Instragram-stories. Катерина поділилася, що нині готується до хірургічного втручання, здає всі необхідні аналізи та проходить відповідні процедури. Зокрема, Віктор Павлік вже відвіз 29-річну дружину на флюорографію. Операцію Катерина Реп'яхова перенесе через два дні.

"Чоловік везе мене на флюорографію. Операція менш ніж за два дні", - поділилася блогерка.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Щоправда, Катерина Реп'яхова не стала розповідати, чому їй знадобилося хірургічне втручання. Раніше на проблеми зі здоров'ям блогерка теж не скаржилася. Хоча ділилася, що її пів року мучить сильний біль у плечі. Тоді Катю оглянув лікар-реабілітолог та призначив спеціальні тренування, які мали б їй допомогти.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Джеджула розповів, що його 15-річному синові необхідна операція. Задля цього Даніель приїхав з-за кордону до батька до України.

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