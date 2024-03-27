29-летней жене Виктора Павлика будут делать операцию

В настоящее время Екатерина Репяхова готовится к хирургическому вмешательству.

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогер Екатерина Репяхова – поделилась, что ей будут делать операцию.

Об этом избранница исполнительница рассказала в Instragram-stories. Екатерина поделилась, что готовится к хирургическому вмешательству, сдает все необходимые анализы и проходит соответствующие процедуры. В частности, Виктор Павлик уже отвез 29-летнюю жену на флюорографию. Операцию Екатерина Репяхова перенесет через два дня.

"Муж везет меня на флюорографию. Операция менее чем за два дня", — поделилась блогерша.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Правда, Екатерина Репяхова не стала рассказывать, почему ей понадобилось хирургическое вмешательство. Раньше на проблемы со здоровьем блогерша тоже не жаловалась. Хотя делилась, что ее полгода мучает сильная боль в плече. Тогда Катю осмотрел врач-реабилитолог и назначил специальные тренировки, которые должны ей помочь.

Напомним, недавно шоумен Андрей Джеджула рассказал, что его 15-летнему сыну необходима операция. Для этого Даниэль приехал из-за границы к отцу в Украину.

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