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Пропагандисти РФ в прямих ефірах радіють вбивствам українців: що про це відомо

Пропагандисти РФ в прямих ефірах радіють вбивствам українців: що про це відомо

Скриншот з відео

Пропагандисти радіють із садистським задоволенням.

Російські пропагандисти в ефірах каналів РФ “смакують” вбивства українців та руйнування “ДніпроГЕС”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Деніс Казанський.

Як зазначається, в ефірі російського ТВ пропагандист Мардан  із садистським задоволенням смакує удари по українцях та енергетичній інфраструктурі.

“Щойно добрі російські люди стали прокидатися, у них серце зайшлося в радісному трепеті. З'явилися приємні нашому серцю повідомлення про ракетні атаки, численні вибухи у Харкові, Кривому Розі”, - процитував журналіст слова російських пропагандистів.

Він також додав, що потім росіяни “щиро не розуміють, чому українці їм не співчувають і не висловлюють співчуття”.

Нагадаємо, що РФ запустила в Мережі черговий цинічний фейк проти України.

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