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Зеленський приїхав на Сумщину – відео

Зеленський приїхав на Сумщину – відео

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Сумщину

Володимир Зеленський побував у Сумській області.

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Сумської області, де триває будівництво фортифікаційних споруд. 

Про це він повідомив у Telegram. 

Президент оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. 

"Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Данілова звільнили з РНБО, а Литвиненка – із зовнішньої розвідки.

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