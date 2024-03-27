Зеленський приїхав на Сумщину – відео

Володимир Зеленський побував у Сумській області.
Президент України Володимир Зеленський приїхав до Сумської області, де триває будівництво фортифікаційних споруд.
Про це він повідомив у Telegram.
Президент оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.
"Посилюємо наш захист. Дякую кожному, хто залучений до цієї роботи", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський пояснив, навіщо Данілова звільнили з РНБО, а Литвиненка – із зовнішньої розвідки.
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