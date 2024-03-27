Зеленский приехал на Сумщину – видео

Владимир Зеленский побывал в Сумской области.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область, где продолжается строительство фортификационных сооружений.
Об этом он сообщил в Telegram.
Президент осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.
"Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто вовлечен в эту работу", — отметил Зеленский.
Напомним, Зеленский объяснил, зачем Данилова уволили из СНБО, а Литвиненко – из внешней разведки.
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