Зеленский приехал на Сумщину – видео

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область, где продолжается строительство фортификационных сооружений.

Об этом он сообщил в Telegram.

Президент осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.

"Усиливаем нашу защиту. Спасибо каждому, кто вовлечен в эту работу", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, зачем Данилова уволили из СНБО, а Литвиненко – из внешней разведки.

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