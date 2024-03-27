Британия самостоятельно не сможет воевать против РФ более 2 месяцев – британский генерал

В свою очередь глава Минобороны Британии отметил, что уроки войны в Украине показали важность боевых беспилотников из-за того, что они смертоносны, но недороги.

Британия не смогла бы воевать с Россией более двух месяцев, потому что у нее нет достаточного оружия для длительного противостояния.

Об этом сказал заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал Роб Магован, пишет Telegraph.

На вопрос, сможет ли Британия "бороться с Путиным больше нескольких месяцев в полномасштабной войне", Магован откровенно признал, что не сможет, поскольку у страны недостаточно резервов и боеприпасов.

"Мы очень четко дали понять, что сумма денег, которую тратим на боеприпасы сейчас, и которая значительна, не отвечает, во всех сферах, угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Нам нужно тратить больше денег на то, что мы называем интегрированной противовоздушной противоракетной обороной", – сказал генерал, выступая перед членами комитета по вопросам обороны Палаты общин.

Заявление Магована последовало после того, как министр обороны Грант Шаппс сказал депутатам, что он просил главу правительства Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта выделить больше денег на оборону, однако этого не произошло.

"Для людей, которые наблюдают и слышат, что Соединенное Королевство не готово к войне с Россией важно понимать, что поскольку мы в НАТО и существует статья 5, мы никогда не будем в такой ситуации", — заверил Шаппс, имея в виду, что Британия не останется лицом к лицу с РФ.

Шаппс также сказал депутатам, что уроки войны в Украине показали важность боевых беспилотников из-за того, что они смертоносны, но недороги.

"Это (война в Украине. – Ред.) – вероятно, первая настоящая война беспилотников, и я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим войну, которая бы не включала беспилотников", – сказал глава британского Минобороны.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что Россия формирует новые военные резервы.

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