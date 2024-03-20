Экс-министр Уоллес не исключает отправки войск Британии в Украину

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отправление британских войск в Украину "нельзя исключать".

Заявление бывшего министра приводит издание Daily Mail.

"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключить". В конце концов, часть сдерживания – это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски – он заставляет всех догадываться. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать", — сказал Уоллес.

По его словам, фиктивные выборы в России показали, что глава Кремля — самый близкий к Адольфу Гитлеру в этом поколении.

"Лучше всего – это убедиться, что он понимает, что мы считаем то, что он делает в Украине, очень и очень серьезным", – подчеркнул бывший руководитель британского Минобороны.

Напомним, в середине января Украина и Великобритания подписали договор безопасности. Безопасные обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

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