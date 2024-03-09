В Британии выступили против отправки западных войск в Украину

Любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

Глава Министерства иностранных делВеликобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна против того, чтобы западные войска были направлены в Украину, даже если это будет сделано для проведения тренировочных миссий.

Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Он заявил, что любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

"Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", — заявил Кэмерон.

Он заявил, что нельзя создавать "очевидные цели для Путина" на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Чехии рассказал, планирует ли Европа вводить войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Фон дер Ляен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины.

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