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В Британии выступили против отправки западных войск в Украину

В Британии выступили против отправки западных войск в Украину

Дэвид Кэмерон / Фото: Associated Press

Любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

Глава Министерства иностранных делВеликобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна против того, чтобы западные войска были направлены в Украину, даже если это будет сделано для проведения тренировочных миссий.

Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Он заявил, что любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

"Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Великобритании мы подготовили 60 тысяч украинских солдат", — заявил Кэмерон.

Он заявил, что нельзя создавать "очевидные цели для Путина" на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Чехии рассказал, планирует ли Европа вводить войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что Фон дер Ляен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины.

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