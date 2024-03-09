"Не о чем говорить": мариупольчанка рассказала, как живется в оккупации

В Мариуполе оккупанты продолжают активно насаждать пропаганду о "возрождении города". Местные телеканалы и паблики транслируют нарративы о строительстве и счастливой жизни людей. Однако оставшиеся в городе мариупольцы говорят совсем другое.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В сообщении к видео говорится, что один из окупантов пытался записать пропагандистское видео о жизни в Мариуполе. Он обратился к пожилой мариупольчанке с предложением рассказать об "улучшении". Но женщина ответила правду.

"Все избито, все сгорело, люди погибли. Раньше и молодежи было хорошо, и старикам было хорошо. А сейчас 90% людей нет, жилья нет. Не о чем говорить", – ответила местная жительница.

В сообщении сообщается, что большинство местных жителей уехало из Мариуполя или погибло во время войны. Чтобы создать видимость "мирной жизни" и русифицировать город, оккупанты завозят в Мариуполь граждан РФ.

"Под украинским флагом было развитие, спокойствие и стабильность. А в оккупации только обнищание и деградация. И ни одна пропаганда не может скрыть реальность", – пишет Мариупольский городской совет.

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