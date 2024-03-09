У Британії виступили проти відправки західних військ до України

Будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак.

Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна проти того, щоб західні війська були направлені до України, навіть якщо це буде зроблено для проведення тренувальних місій.

Про це він заявив в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

Він заявив, що будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак.

"Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів", - заявив Кемерон.

Він заявив, що неможна створювати "очевидні цілі для Путіна" на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Чехії розповів, чи планує Європа вводити війська до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.

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