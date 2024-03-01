Прем'єр Чехії розповів, чи планує Європа вводити війська до України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що "ніхто у Європі" не збирається вводити свої війська до України. Мовляв, під час саміту в Парижі це обговорювали мінімум часу

Про це очільник чеського уряду заявив в коментарі CTK.

"Чи було би корисно, щоб деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, але не воювали там, а допомагали в навчанні", - переповів Фіала ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про введення військ НАТО до України.

Прем'єр Чехії розповів, що більшість учасників саміту в Парижі погодилися, що питання направлення військ не буде обговорюватися або навіть розглядатися далі. Нібито "це не тема, тому що для переважної більшості країн ця ідея є неприйнятною".

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська до України. Я не думаю, що потрібно драматизувати і лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує в тому вигляді, в якому вони інтерпретуються", - заявив Фіала.

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Втім, "наразі консенсусу щодо відправлення військ немає".

Втім, більшість країн НАТО виключили відправлення своїх військ до України. Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив важливу заяву щодо війська НАТО в Україні. За його словами, наразі Альянс не планує надсилати військові частини до України.

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