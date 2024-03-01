Безпекові угоди: Зеленський назвав країни, з якими вже підписано документ

Президент зазначив, що кожна угода наближає нас до більших можливостей.

Шість країн вже підписали безпекові угоди з Україною. Наразі процес триває.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Маємо безпекові угоди вже із шістьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією. Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні!" - написав він.

Нагадаємо, Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.

Аналогічний договір президент Зеленський підписав напередодні і з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

Як відомо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

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