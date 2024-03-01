Всесвіт розпадеться на частини: вчені з'ясували, коли це станеться

Згідно з теорією Великого вибуху, на людство чекає майбутнє, у якому всесвіт буде розірвано на частини й він перестане існувати в тому вигляді, у якому ми його знаємо. Спочатку розірвуться на частини скупчення галактик, потім самі галактики, після цього зникнуть зірки, планети, а пізніше й самі атоми. Хоча це складно уявити, але є деякі докази, що такий розвиток подій може статися.

Про це пише Space.

Завдяки сильному прискоренню розширення космосу галактики починають віддалятися одна від одної зі швидкістю, що перевищує швидкість світла. Це призведе до того, що галактики почнуть розриватися на частини, адже частинки, із яких вони складаються, перестануть взаємодіяти одна з одною за допомогою відомих фундаментальних сил природи. Згідно з теорією Великого вибуху, в підсумку це призведе також до розриву зв'язків у ядрах атомів.

Тобто в новому всесвіті будь-які дві точки, незалежно від того, як близько вони перебували раніше, будуть розташовані нескінченно далеко одна від одної. Тобто всесвіт розпадеться на частини.

Навіть якщо теорія Великого вибуху правильна, то всесвіт точно не розпадеться на частини найближчим часом. Це станеться протягом сотень мільярдів років.

Раніше дослідники з'ясували, що стало причиною появи на Землі льодовикового періоду, який почався понад 700 млн років тому і тривав 57 млн років.

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