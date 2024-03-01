РФ вдарила вночі ракетами С-300 і дронами: скільки цілей збила ППО

Вночі проти 1 березня російські окупаційні війська вдарили по Україні ударними безпілотниками та ракетами С-300. Було знищено чотири ударних БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено чотири "Шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни атакували п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та Бєлгородської області. Крім того, окупанти запустили чотири Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

Як повідомлялося, вночі проти 1 березня українські військові попереджують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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